В Туркестанской области растет число предпринимателей, желающих заниматься рыбным хозяйством.

Есть и государственная поддержка крестьянских хозяйств, занимающихся этим прибыльным делом. В частности, 50% кормов для рыб субсидируются государством, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Крестьянское хозяйство «Сансызбай» сельского округа Балыкты Тюлькубасского района заинтересовано именно в этом виде бизнеса. Предприниматель изготовил искусственные озера. В ближайшее время от ТОО «Нурша Темир» Сайрамского района планирует закупить 10 тыс. штук мальков сазана.

В целом на сегодняшний день на территории Тюлькубасского района четыре хозяйства занимаются рыбоводством.

В частности, ТОО «First Fish Company» Арысского сельского округа Тюлькубасского района занимается разведением осетровых и карповых рыб, форели. ТОО «Нуран Курылыс «Жабаглинского сельского округа, КХ «Болат» Кельтемашатского сельского округа и ИП «Кадыркулов Н» Жаскешуского сельского округа занимаются разведением карповых видов рыб.