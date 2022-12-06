Закладчика со 105 дозами мефедрона задержали в Шымкенте

Полицейские Шымкента задержали 26-летнего парня с крупной партией наркотиков. Подозреваемый распространял синтетику, оставляя в тайниках-закладках, на территории города.

Выйти на след злоумышленника удалось в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Его задержали с поличным. При себе у молодого мужчины было 30 свертков синтетического наркотика под названием «мефедрон». Это в среднем равно 105 разовым дозам.

«Согласно заключению экспертизы установлено, что это синтетические наркотики общей массой 21 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)«, — сообщили в ДП Шымкента.

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ведется досудебное расследование.