44 младенца родились в новогоднюю ночь в Туркестанской области

Под бой курантов в 44 семьях Туркестанской области появились на свет самые важные и долгожданные подарки — краснощекие кульки счастья.

Юг бьет рекорды. Больше всего малышей в ночь с 31 декабря на 1 января появились на свет в родильных домах Туркестанской области. Акушеры здесь приняли максимальное количество родов -44.

Не спали медики в новогоднюю ночь и в южном мегаполисе. С 00:00 часов до 7 утра здесь родились 18 малышей — 10 девочек и 8 мальчиков.

А вот 1 января на протяжении суток население Шымкента увеличилось сразу на 69 человек. Появились на свет 38 девочек и 31 мальчика. Одна семья получила сразу двойной подарок — двойню.

Всего, в новогоднюю ночь в роддомах республики на свет появились 240 малышей: 125 мальчиков и 115 девочек, в том числе одна пара двойняшек из Шымкента.

Самое большое количество новорожденных зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребенка, 29 родились в Атырауской области и в Алматы 28 семей отмечали пополнение. В столице в праздничную ночь на свет появились 17 малышей.