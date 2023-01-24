Афера на миллиард: в прокуратуре Шымкента рассказали о крупных историях мошенничества

На удочку телефонных мошенников Диас попался год назад. Говорит, предполагал, что оказался в руках аферистов, но психологическое давление оказалось сильнее.

Диас доверился злоумышленникам и остался с миллионными долгами.

Диас АМАНЖОЛОВ (имя изменено):

«У меня были три миллиона тенге. Планировал купить на эти деньги машину, но потерял их. Мне позвонил мошенник и сказал, что кто-то хочет совершить перевод денег с моей карты на другой счет. Я опешил, не понял, что и как. Они попросили перевести деньги на другой счет, назвали цифры, потом мне пришел код и они попросили их назвать, я ничего не подумав назвал. Потом мои деньги пропали, я только в конце осознал, что остался без денег. Написал заявление, но, мошенников не нашли. Я остался без денег и машины».

В прокуратуре Шымкента говорят об участившихся случаях интернет-мошенничества. Преступникам удалось обмануть доверчивых граждан почти на миллиард тенге. Большую часть средств, полученных обманным путем, мошенники успели перевести на заграничные счета. Жертвами аферистов стали как пенсионеры, так и молодежь. Четыре преступные группы удалось задержать.

Арманжан Кыпшакбай, старший прокурор:

«Все четыре дела не связаны между собой. Фигуранты этих дел — люди которые хорошо владеют интернетом. В каждом деле больше от 50 до 100 жертв. Сейчас ведется следствие. Одного подозреваемого мы задержали в России. Все полученные средства мошенники постоянно переводили на разные счета, чтобы запутать следствие. Мошенники звонили своим жертвам, узнавали их данные и дальше осуществляли свой преступный замысел. Некоторых граждан удалось обмануть на 5 миллионов тенге. А самая крупная сумма ущерба составляет 38 миллионов тенге. В общей сложности ущерб составил около миллиарда тенге».

В Шымкенте преступлений в сфере мошенничества за год стало в два раза больше. Специалисты призывают не устанавливать по просьбе незнакомцев никакие приложения, не оставлять личные данные на сайтах, где проводят розыгрыши, и не переводить деньги на так называемые безопасные счета.

Арманжан Кыпшакбай, старший прокурор:

«Чаще всего жертвами интернет-мошенников становятся безработные люди — от 20 до 30 лет. В прошлом году 2 тысячи 435 человек стали жертвами телефонных мошенников. По сравнению с 2021 годом преступления выросли на 48%. Жертвами становятся даже несовершеннолетние дети. Почему люди становятся жертвами? Потому что мы сами, много личных данных оставляем в интернете, мошенники их находят, звонят и обманывают людей».

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказывают, что телефонные аферисты обладают высокими навыками манипуляций. Они специально вводят людей в панику и говорят о том, что действовать нужно быстро.

Если вам звонят с подозрительными вопросами или просьбами, необходимо незамедлительно прервать разговор, затем тут же перезвонить в банк и сообщить об инциденте. В такие моменты осторожность лишней не бывает. Ну а тем, кто уже стал жертвой аферистов, советуют сразу обращаться в полицию.