«Акция устрашения»: госслужащих Шымкента отправили на экскурсию в СИЗО

«Профилактический визит» для госслужащих в места не столь отдалённые, организовал городской департамент агентства по противодействию коррупции.

У большинства временных гостей всё, как говорят: на лице написано — акция устрашения им явно не по душе.

Экскурсия для госслужащих начинается с карантин-камеры. Здесь подследственные оказываются во время болезни: двухъярусные кровати, алюминиевые чашки и ложки, решетки на окнах и строгие охранники. В таких условиях содержатся подозреваемые, обвиняемые и подследственные.

Профилактический тур продолжается в карцере. Войти, в маленькое, тёмное помещение, в котором человек находится в одиночестве, решились единицы.

Госслужащий Талгат Тиленшин говорит: находится в СИЗО было страшно. Возвращаться сюда, даже на экскурсию, не то что в качестве подследственного, сотрудник департамента государственных доходов, не желает никому.

«Сегодня антикор Шымкента провел экскурсию госслужащих. Мы осмотрели главные комнаты. Морально сложно находиться в камерах, думаю каждый сотрудник сделал выводы, придя в это учреждение. Лично когда я зашел в карцер, было страшно. Я лично сделал выводы, что каждый госслужащий должен работать, соблюдая закон, не допуская фактов коррупции»,— говорит Талгат Тиленшин госслужащий:

На антикоррупционную экскурсию в этот раз пришли сотрудники департамента государственных доходов и управления жилья. Сотрудники антикора приводят в места не столь отдалённые работников управления, где больше всего зафиксированы коррупционные факты.

Организаторы отмечают: не ставили целью устрашать визитеров. Хотели, чтобы каждый сотрудник имел представление о последствиях, для нечистых наруку.

Бакыт Булгаков заместитель начальника СИЗО:

«На данный момент у нас находятся больше 540 подследственных. Среди них есть и несовершеннолетние, и женщины, и сотрудники разных управлений. Около 27 сотрудников управлений подозреваются в коррупции. Главная цель сегодняшней экскурсии — борьба с взяточничеством. Мы показываем госслужащим, к чему приводит коррупция».

Антикоррупционная акция проходит ежемесячно больше трех лет. В стенах следственного изолятора успели побывать сотрудники акимата, СЭС, гороно и военные. Возвращаться сюда в качестве уже коррупционеров никому, понятное дело, не хочется. А значит, «профилактические визиты» проводят не зря.