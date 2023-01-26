Антикор намерен защитить бизнес от незаконного вмешательства

С этой целью индивидуальных предпринимателей Шымкента приглашают на встречу с сотрудниками Антикоррупционной службы.

Главная цель встречи — это выявление проблемных моментов, консультирование бизнесменов.

«Защитить местный бизнес от незаконного вмешательства и создание административных барьеров со стороны чиновников находится на постоянном контроле Антикоррупционной службы. В целях быстрого реагирования на нужды бизнеса Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту совместно с палатой предпринимателей приглашает к открытому диалогу«, — сообщили в Антикоррупционной службе города.

Итак, встреча состоится сегодня, 26 января, в 16.00 часов на площадке Палаты предпринимателей по адресу: ул. Еримбетова,304 Г.

Также сообщаем о начале работы мобильной группы, которая 24/7 готова к защите предпринимателей региона. В случае жалоб, претензий и необходимости консультации звонить по номеру: знес