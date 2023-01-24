Безболезненные роды: врачи рассказали о чудо-препарате

«Эпидуральная анальгезия» так называется лекарство, которое помогает ослабить боль при схватках на 70%.

Оставшиеся 30% нужны для матери, чтобы чувствовать схватки. Это лекарство предназначено тем женщинам, которым роды могут нанести большой урон здоровью. По этому требуется назначение от самого врача. В некоторых случаях могут быть противопоказания, говорят врачи.

Дилшад Пайзахматович, заведующий отделением городской больницы №2:

«Эпидуральная анальгезия не применяется в случае выявления заболеваний спинного мозга, болей, татуировок и различных воспалений. Этот метод выполняется через катетер в поясничную область спинного отдела позвоночника. Его собственный порядок должен строго соблюдаться. Предписанная доза лекарства может облегчить боль до 70 процентов. Это потому, что женщина должна чувствовать схватки, чтобы правильно родить. Эффект, который длится около 2 часов»

За прошлый год в Шымкенте родили боле 10 тысяч женщин из 271 потребовалась эпидуральная анальгезия, одно из таких женщин оказалась Гульсая Ешимова.

«19 января я пришла в родильный дом, когда хотела родить, была сильная боль из-за продолжительных схваток. После введения лекарства шейкам открылся, и я быстро родила»,- говорит женщина.

Длительные схватки при родах считаются опасными для жизни матери и ребенка. Препарат помогает мамам избежать летальных случаев.