В Шымкенте родились первые в этом году тройняшки. Два мальчика и девочка появились на свет в областном перинатальном центре № 2 30 марта. 10 апреля здоровеньких малышей провожал домой персонал родильного и детского отделения, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Татьяна Бурдель.
Только за три месяца в этом роддоме на свет появилось 2200 детей.
Глава семейства заметно нервничает. Огромный букет роз, предназначенный для супруги, которая подарила ему сразу троих деток, папа поручает подарить среднему сынишке. Теперь в семье Есенгалиевых шестеро детей.
«Я рад и счастлив, — голос у отца дрожит от волнения, — Но трудности нас не пугают. Раз Всевышний дал нам столько детей, значит, и возможность поднять их на ноги будет!»
А в это время в палате Жансулу — мама тройняшек, готовится к выписке. Два мальчика Бегым и Сырым лежат в своих колыбельках спокойно, а вот самая младшая Сезим не отпускает маму.
И персонал больницы отмечает активность девочки. Хоть она и родилась после братьев, уступает им весом и ростом, характер малышка проявляет железный. Сразу видно — девочка, шутят врачи.
Жансулу Есенгалиева, мама: «Я очень счастлива появлению малышей. У нас в семье уже есть трое деток: два мальчика и девочка. Роды прошли хорошо. Детки здоровы…»
И вот долгожданная встреча. Новорожденных Бегима, Сырыма и Сезим принимают женщины старшего поколения семьи и бережно несут в лимузин. Первая в жизни поездка этих малышей пройдет в комфортном авто класса люкс.
К слову, многодетная семья еще пока не обзавелась собственным жильем и живет на съемной квартире.
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3 Комментариев Включено "В Шымкенте родились первые в этом году тройняшки"
Отличный намек (на счет съемного жилья) для администрации города. А так здоровья малышам и терпения и сил родителям)
да, съёмные квартиры это бич современной семьи и позор нынешнего правительства… в «отсталые» советские времена такого произвола в таких масштабах как сейчас странно небывало… нереально обзавестись своим жильём подавляющему большинству… и правительству если честно плевать…
Бауы берік болсын!