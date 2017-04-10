В Шымкенте родились первые в этом году тройняшки. Два мальчика и девочка появились на свет в областном перинатальном центре № 2 30 марта. 10 апреля здоровеньких малышей провожал домой персонал родильного и детского отделения, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Татьяна Бурдель.

Только за три месяца в этом роддоме на свет появилось 2200 детей.

Глава семейства заметно нервничает. Огромный букет роз, предназначенный для супруги, которая подарила ему сразу троих деток, папа поручает подарить среднему сынишке. Теперь в семье Есенгалиевых шестеро детей.

«Я рад и счастлив, — голос у отца дрожит от волнения, — Но трудности нас не пугают. Раз Всевышний дал нам столько детей, значит, и возможность поднять их на ноги будет!»

А в это время в палате Жансулу — мама тройняшек, готовится к выписке. Два мальчика Бегым и Сырым лежат в своих колыбельках спокойно, а вот самая младшая Сезим не отпускает маму.

И персонал больницы отмечает активность девочки. Хоть она и родилась после братьев, уступает им весом и ростом, характер малышка проявляет железный. Сразу видно — девочка, шутят врачи.

Жансулу Есенгалиева, мама: «Я очень счастлива появлению малышей. У нас в семье уже есть трое деток: два мальчика и девочка. Роды прошли хорошо. Детки здоровы…»

И вот долгожданная встреча. Новорожденных Бегима, Сырыма и Сезим принимают женщины старшего поколения семьи и бережно несут в лимузин. Первая в жизни поездка этих малышей пройдет в комфортном авто класса люкс.

К слову, многодетная семья еще пока не обзавелась собственным жильем и живет на съемной квартире.