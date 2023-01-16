Свыше 7 тысяч звонков поступило на пульт 102 в Шымкенте

За неделю критических морозов в полицию поступило свыше 7 тысяч звонков.

В период с 9 по 15 января текущего года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент поступило 7061 звонков различного характера.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 4 преступлений: кражи и др.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам.

Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 956 фактов. Из них 611 нарушений правил дорожного движения.