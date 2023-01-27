Чуйский наркодилер поставлял марихуану через Индрайвер в Шымкент

В специализированном межрайонном суде вынесли приговор жителю Жамбылской области, который занимался поставкой крупной партии марихуаны.

Как сообщили в Департаменте полиции Шымкента, мужчина вырастил наркоплантацию, а затем собрал коноплю, высушил и 14-килограммовую посылку решил передать через таксиста в приложении Индрайвер.

По пути в южный мегаполис стражи порядка перехватили транспорт и обнаружили крупную партию нарккотиков. Таксист оказал содействие следствию и сразу же выдал явки-пароли на отправителя.

Им оказался 48-летний житель Жамбылской области. Приговором суда он признан виновным. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.