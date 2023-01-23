Два автомобиля и трансформатор горели в Шымкенте (видео)

В Енбекшинском районе Шымкента возле жилого дома вспыхнул огонь, который охватил сразу два 2 легкового автомобиля и трансформатор.

На пульт управления 101 городского ДЧС сообщение о пожаре поступило 23 января в 04:47 утра. Огонь был такой силы, что полностью уничтожил легковушки «ВАЗ-2107» и «Опель-Астра», также горел трансформатор «КТП-270». Пожар локализован в 05: 10 и полностью потушен в 05: 15. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.

«В тушении пожара задействованы 9 сотрудников и 2 единицы техники пожарной службы ДЧС г. Шымкент», — сообщили в ведомстве.