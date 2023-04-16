Пасхальное послание епископа Чимкентского и Туркестанского Хрисанфа

Возлюбленные, о Господе, всечестные отцы, братья и сестры, жители Южного Казахстана!

В этот великий и всеспасительный день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа приветствую вас словами пасхальной радости: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Таинственна и непостижима для человека эта бесконечная радость о Воскресении Христовом, если не предуготовляется она долгим путем поста и бдения. Истинная, небесная радость приходит к нам не иначе, как через крест Сына Божьего, через страдания и вольную смерть Его на кресте: «Се бо прииде крестом радость всему миру!» Пасха Христова, завершая собою Страстную седмицу и озаряя наши души светом божественной благодати, открывает для нас всю суть Пасхальной победы – победы над грехом, тлением и смертью.

Весть о Воскресении впервые была провозглашена очевидцам этого беспрецедентного, чудесного события – первым христианам. Жены-мироносицы, пришедшие в горькой печали к гробу своего божественного учителя, услышали от ангела благую весть: «Что вы ищете живого между мертвыми: Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24: 5-6). С тех пор для всех, кто жил тогда и живет ныне, в величайшем событии Воскресения Христова заключена основа основ нашей веры: Господь воскрес, и в Его Воскресении состоят наше спасение, надежда и любовь, вся наша христианская жизнь. «Если Христос не воскрес, – восклицает апостол, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших»

(1 Кор. 15: 14, 20).

Восставший из мертвых Спаситель мира разрушил узы смерти (Деян. 2: 24), вселив в наши сердца надежду на вечную жизнь. В условиях современности эта надежда должна стать для нас путеводной звездой, научить нас правильно расставлять приоритеты, отличать добро от зла, руководствоваться в своей жизни Евангельскими принципами, в основе которых лежит любовь к Богу и ближнему. Иисус Христос дал людям свои заповеди на все времена, и в наш стремительно меняющийся век мы должны сохранить эти нравственные и духовные законы Евангелия и передать их будущим поколениям как непреложную основу жизни.

Все это особенно необходимо в наше время – время абсолютизации земных ценностей и полного подчинения духа ограниченным интересам материального благополучия. Следствиями такой подмены ценностей, когда во главу угла ставится материя, а не дух, являются охлаждение в вере, потеря жизненных ориентиров, нравственная и духовная смерть.

Господь Иисус Христос своим Воскресением сделал нас соучастниками в своей победе над смертью, дал возможность посредством свободной человеческой воли и каждодневной борьбы со злом достигнуть богоподобия и воскликнуть вместе с апостолом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне я живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня» (Гал. 2: 20).

Возрадуемся же ныне неизреченной Пасхальной радостью о Воскресении Христовом, преображающем и изменяющем всю нашу жизнь в нетленную. Возрадуемся нашей любви к Создателю, нашему стремлению к неумирающему добру, нетленной красоте жизни во Христе.

Будем свято хранить истины православной веры, примером своего благочестия привлечем ко Христу еще не познавших Его, в подвиге духовном стяжаем веру, любовь и милосердие, в радости о Христе Воскресшем соединимся с Господом подобием Его Воскресения (Ев. 12, 11) и всею своею жизнью засвидетельствуем непреложную истину о том, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ХРИСАНФ, епископ Чимкентский и Туркестанский, Пасха Христова, 2023 год