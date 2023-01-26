Газовый баллон взорвался в частном доме Шымкента

Взрыв прогремел в 19:20 на пересечении улиц Диваева и Мадели кожа. Он был такой мощности, что обрушились стены дома, а возникший пожар охватил все жилье, передает корреспондент OTYRAR.

По предварительной информации, в доме жили квартиранты — родители и их четверо детей. Отец успел вывести всех из огня, при этом сам получил ожоги и был госпитализирован.



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Причиной возгорания стал взрыв баллона с пропаном емкостью 50 литров. Еще два газовых баллона спасатели успели вынести из огня, избежав повторных взрывов.

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Ущерб от пожара устанавливается.