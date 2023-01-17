Грипп, коронавирус и ОРВИ: Как уберечься от тройного удара

Новый год начался с распространения нового штамма коронавируса. Подвид самого популярного варианта ковида получил название – «кракен».

По своим клиническим симптомам его практически невозможно отличить от других штаммов «омикрона», однако он более заразный. Симптомы –классические: повышение температуры, насморк, першение в горле, общая слабость и ломота в теле. Кракен поражает детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В Казахстане, по данным Минздрава, его пока нет. Однако, как и другие штаммы, он может появиться, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами.

Клара Адырбаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента:

«У нас по республике не выявлены штаммы XBB.1.5, Цербер, 100% выявленный штамм – это Омикрон, а все вышеперечисленные штаммы – это подвиды Омикрона, которые за счет белковой оболочки отличаются. Но перечисленные штаммы, которые выявляются в ряде европейских стран, южной и северной Америке, отличаются высокой заразностью, но протекание клинически проходит в легкой степени, поэтому говорить о том, что будут какие-то осложнения, такой почвы нет».

В Шымкенте эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная. С начала года зарегистрировано 27 случаев коронавируса. Новые, сверхзаразные штаммы «Цербер» и «Кракен» не выявлены. Кроме того, люди чаще стали болеть гриппом и респираторными инфекциями. С начала объявления эпидемиологического сезона, выявлены 102 лабораторно-подтвержденных случая гриппа и порядка 126-ти случаев острых респираторных инфекций.

Клара Адырбаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента:

«Острые респираторные заболевания куда относятся грипп, гриппоподобные заболевания, та же коронавирусная инфекция — это тоже острое респираторное заболевание, поэтому сезону характерна регистрация. Это связано со стрессовыми условиями для организма, переохлаждение, снижение иммунитета за счет питания сезонного».

Для защиты от заболеваний специалисты напоминают соблюдать правила гигиены, не переохлаждаться, носить маски в общественных местах и вакцинироваться. В Шымкенте есть вакцины и от гриппа, и от коронавируса.

Клара Адырбаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента:

«На сегодняшний день имеется два вида вакцин QazVac и Vero Cell, Pfizer пока нет, но ожидаем поступление. Действие нашей отечественной вакцины не уступает по характеристике вакцинам, которые мы получаем из-за границы. Действие любой вакцины — это выработка иммунного ответа организма и если при введении любой вакцины возникают реакции, то это говорит об ответной реакции, идет выработка иммунитета организма».

При появлении первых симптомов схожих инфекций, как грипп, острые респираторные инфекции или коронавирус, следует обратиться к врачу для точной постановки диагноза и получения эффективного лечения.