Износ газовых сетей в Шымкенте составляет 13-15%

10 тысяч абонентов в Шымкенте остались без газа.

Из-за аварийной ситуации на газопроводе и высокого давления в «КазТрансГаз» приостановили подачу газа для потребителей в крупных микрорайонах мегаполиса, таких как Туран, Нурсат, Кайтпас, район АДЦ, а также в некоторых жилых комплексах, которые обогреваются собственными котельными и в нескольких гостиницах.

На подземном газопроводе высокого давления при плановом обходе нашли протечку, была обнаружена концентрация газа. Ремонтные работы начали сразу же.

«Сейчас ремонтные работы подходят к концу и сегодня подключение газа будет осуществлено всем потребителям. Данный газопровод ему 10 лет проложен он в 2013 году, там никаких динамических нагрузок нет, будем разбираться», — говорит Нурбек Рахманов начальник отдела «КазТрансГаз».

После проведения ремонтных работ подача газа будет восстановлена. Потребителей просят не оставлять газовые приборы включенными.

По информации «КазТрансГаз» износ городских газовых сетей около 15%.