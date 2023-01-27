Качество еды в школах прокомментировала главный педагог Шымкента

Жанат Тажиева прокомментировала негативные комментарии, по поводу качества бесплатного горячего питания в школах.

По словам главного педагога Шымкента, горячее питание в начальных классах находится на контроле родителей. Создана специальная комиссия, которая следит за меню и качеством пищи.

Жанат Тажиева руководитель управления образования г.Шымкента:

«Создана бракеражная комиссия, в её составе есть родители, органы опеки и общественники. Они совместно контролируют бесплатное горячее питание в Шымкенте. В школах, где качество горячего питания было плохим, привлечены к ответственности. Чтобы в будущем не было таких проблем, мы сейчас проводим специальные семинары и отправили предупредительное письмо. Пользуясь возможностью, хочу сказать, если качество горячего питания плохое, то это ошибка допущенная родителями, которые за это в ответе».