В гороно прокомментировали самоубийство школьницы

В управлении образования прокомментировали самоубийство школьницы. По данным ведомства, трагедия произошла 22 января, передает OTYRAR.

Погибшая была примерной ученицей и хорошо общалась с одноклассниками, говорится в официальном сообщениия

«22.01.2024 в 18:30 поступило сообщение о том, что ученик 11 класса покончил жизнь самоубийством (повесился) дома. У погибшей школьницы были хорошие отношения с одноклассниками. В связи с трагической ситуацией представители компетентных органов проводят проверки»,- рассказали в пресс-службе управления образования города Шымкента.

Данный факт управлением полиции Енбекшинского района зарегистрирован по статье 105 УК РК “доведение до самоубийства”.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование»,- сообщили оперативную информацию в ДП Шымкента.