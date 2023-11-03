«У меня тоже есть связи»: чиновница из гороно оказалась в центре скандала

Скандал разгорелся в управлении образования Шымкента.

В Казнете появилась аудиозапись. Авторы ролика утверждают, что руководитель отраслевого учебного центра дополнительного образования при гороно грубо обращается со своими подчинёнными, передает OTYRAR.

На аудиозаписи, предположительно чиновница, повышенным тоном говорит, что может на свое усмотрение премировать или напротив лишить премии на своё усмотрение. Говорит, что у нее хорошие связи и она никого не боится.

«Пока у меня есть печать и я как руководитель буду делать то, что я хочу. Я никого не буду слушать, даже если это руководитель управления, аким, прокурор и судья. Мне всё равно! Я здесь не просто так сижу, у меня достаточно знакомых»,- говорит голос на аудио.

По какой причине разразился скандал между подчиненными и чиновницей, автор ролика не поясняет. Но записью уже заинтересовались в гороно. Связаться с Гульнар Ахметбековой, журналистам не удалось. Руководитель центра взяла больничный.

«Материал, который распространяется в социальных сетях, сейчас изучается. В данный момент директор учебного центра по состоянию здоровья находится на больничном. По результатам проверки будет дана дополнительная информация»,- сообщили в пресс-службе управления образования г. Шымкента.

В агентстве по делам госслужбы в свою очередь заверили: Гульнар Ахметбекова не является административным госслужащим, а значит оценку ее действиям должны дать сотрудники управления образования.