Поборы и конфликты: скандал из-за новой заведующей разгорелся в детсаду Шымкента

Беспрецедентный скандал разразился в 49 ясли-садике Шымкента.

Коллектив дошкольного учреждения ополчился против новой заведующей. По их словам, руководство провоцирует конфликтные ситуации, оформляет детей в сад, нарушая закон, и принуждает сотрудников к увольнениям. Но и это еще не все, в чем обвиняют заведующую подчиненные.

Воспитатели и няни говорят, что руководство ежемесячно собирает с них деньги за обед. А противникам таких «поборов» угрожает «связями» в гороно, жалуются сотрудники.

Гульназ Демеуова, профком, психолог ясли-сада №49 г. Шымкента:

«Мы 16 января написали заявление в антикор. Коллектив подписал данное заявление. После она отдельно позвала каждого из нас в кабинет и начала запугивать. После она стала ходить по группам и пугать нас, мол «почему ты подписала заявление? ты в себе уверена? У меня есть свой человек в гороно». Еще у нас в садике сотрудники обедают, за это мы платим деньги. До этого у нас сразу с зарплаты вычитали 1600-1800 тенге, банк сразу списывал. А новая заведующая пришла и говорит, что сама будет собирать эти деньги. Это же незаконно! Четыре раза в нашем садике была комиссия. Мы все коллективно говорим, что с ней работать не будем! Потому что в садике царят анархия и самоуправство. Но нас никто не слушает»

Гульнар Сапарова, сотрудник ясли-сада №49 г. Шымкента:

«Новая заведующая держит в каждой группе «левых» детей, а воспитателям говорит, что детей им направило гороно, мол вы мне ничего не сможете сделать. Таких детей в садике летом было 16, сейчас их 11. Потом, если во время собрания, кто-то высказывает своё недовольство, то она по одному вызывает в свой кабинет и оказывает на них давление. Она превратила сад и сотрудников в свою собственность. 5 сотрудников она уже уволила. Она заставляла поваров носить ей обед. До нее у нас было три заведующих, никогда такого не было. Повар, конечно, не хотела прислуживать. В итоге ее довели до увольнения».

Возмущенные сотрудники говорят, что терпели выходки нового руководства больше полугода и ни раз жаловались в гороно. Однако, управление образования попросили «замять конфликт» примирившись с ней, уверяет коллектив. Жалобу они также направили в трудовую инспекцию, прокуратуру и антикор. Между тем, на беззаконие жалуются и родители. По их словам, после назначения новой заведующей, качество питания значительно ухудшилось. Родители уверяют, что дети здесь недоедают.

Асель Кульбашева, родитель:

«Ребенок один день пропускает садик, она просит заявление, либо НБ не ставит и за этот день я должна оплачивать. Хотя по закону три дня имеем право пропускать. Потом также возмущена питанием, оно очень сильно ухудшилось. Раньше когда ребенка забирала, фрукты давали, там яблоко или банан. А сейчас ребенок приходит голодный. Она вот действительно новые правила создает. Даже не только в коллективе, но и родительницам».

После высказанных обид, сотрудники и родители отправились в кабинет заведующей. Выйти сама к возмущенным она почему-то не решилась. Как и комментировать инцидент журналистам. Заявив, что вместо неё будет говорить ее адвокат. Мурат Жолшиев уверяет, его подзащитная, напротив, пыталась прекратить беззаконие, которое якобы до неё творилось в стенах детского сада.

Мурат Жолшиев, адвокат заведующей:

«Сотрудники заявили в трудовую инспекцию. Есть решение. Коллектив может заявить в суд в данном случае. Нет ни какого решения о том, что заведующая действует незаконно. Сотрудники ели бесплатно, а повар воровал продукты, которые предназначались для детей. У нас даже есть видео, мы всё показали даже руководителю управления образования. Мы планируем зайти к акиму, а завтра мы будем на приеме у руководителя антикора. Потому что несколько сотрудников, преследуя свои цели, настраивают весь коллектив против заведующей».

Успокоить возмущенных родителей и коллектив детского сада приехал заместитель руководителя управления образования. По его словам, в дошкольном учреждении провели мониторинг. По ее итогам заключение направили в несколько ведомств, для дальнейших разбирательств. Помимо этого, как выяснилось, на заведующую составили акт.

Ердаулет Казыкенов, заместитель руководителя управления образования:

«Помимо этого 17 февраля был зафиксирован факт отсутствия на работе более 3 часов. В связи с этим был заполнен акт. Но, в то же время заведующей был предоставлен документ о том, что она была на больничном. Сейчас мы направили в управление здравоохранения Туркестанской области письмо насколько документ достоверный. По заключению мы уже вынесем свое решение касательно данного инцидента».

Сотрудники детского сада и родители требуют, чтобы заведующую отстранили от должности. В противном случае, они намерены обратиться с жалобой к акиму Шымкента и в министерство просвещения.