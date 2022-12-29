Что готовит людям год Водяного Кролика

Что несет грядущий 2023 год? Новый год пройдет под знаком кролика. Это животное семейное, так что стоит ждать улучшения отношений с родными, а также со своими вторыми половинками.

А еще нумерологи говорят, стоит посвятить время самообразованию, и тогда вас ждет успех.

Кролик — символ грядущего 2023 года по восточному календарю. Этих кроликов разводят в шымкентском центре экологии, краеведения и туризма. За 18 грызунами присматривает лаборантка центра Актаргуль Карабалаева. Говорит, животные эти неприхотливые — едят три раза в день, рацион разнообразный — это овощи, комбикорм и сено. Их вакцинируют, а по весне они дают приплод. Женщина говорит, ухаживать за этими милыми существами доставляет ей удовольствие.

«Когда они голодные очень агрессивные бывают, а когда сытые — они спокойные, я уже знаю у каждого кролика характер. Когда они поправляются, когда они кушают хорошо, я успокаиваюсь, сразу утром прихожу пою водичкой, кормлю, вот сейчас я покормила завтраком«, — говорит Актаргуль Карабалаева, лаборантка центра экологии, краеведения и туризма г.Шымкента.

Кроликов в центре держат для школьников, которые частенько наведываются сюда с экскурсиями, слепить поделки и покормить этих милых грызунов.

«Мы часто приезжаем в этот центр, чтобы посмотреть и поделать поделки, но часто мы заходим к кроликам и кормим их. Их очень успокаивает держать, они очень мягкие и успокаивающие«, — говорит Кирилл Чернов, школьник .

По мнению астрологов, стихия наступающего года повторяет ласковый и мягкий характер его символа — кролика. На первый план выйдут взаимоотношения с окружающими вас людьми.

Кролик – существо мягкое, ласковое и нежное. Оно не способно нанести серьезного вреда. Кролик — это символ изобилия, счастья, долгой радостной жизни. Это существо семейное. Для него особое значение имеет вторая половинка и потомство. Так что в наступающем году следует уделить внимание именно этим сферам жизни.

Гульдана Даурен родилась под знаком кролика. Такие люди как она всегда внимательны к окружающим. Они легко идут по жизни и смотрят на мир с позитивом. А еще у них прекрасное чувство юмора. В работе Гульдана, как и все представители «кроличьего» знака,- исполнительный работник, а в жизни — душа любой компании.

«Следующий год это мой год, и я жду очень много от этого года. В первую очередь, конечно, побольше денег, удачи, здоровья. Ну и надеюсь в следующем году найти свою вторую половинку. А вообще мой год для меня всегда очень удачно проходит. Чего всем и желаю«, — говорит Гульдана Даурен, жительница г.Шымкента.

Встречать Новый год нужно в приподнятом настроении. Забыть все старые обиды и войти в новый год с улыбкой.