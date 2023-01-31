Когда решится проблема трехсменных школ, рассказала Жанат Тажиева

В Шымкенте в новом учебном году решат проблему трёхсменного обучения. По словам Жанат Тажиевой, на этот год запланировано строительство 29 школ. 14 из них построят за счёт частных инвесторов.

Таким образом, в городском управлении образования хотят решить проблему трехсменного обучения.

Жанат Тажиева руководитель управления образования г.Шымкента:

«В четырёх школах Шымкента обучаются в три смены. В этом году возле 65 школы строится дополнительное здание на 600 мест, его сдадут в эксплуатацию в сентябре этого года. Такое же здание на 600 мест сдадут в эксплуатацию возле 45 школы, также возле 45 школы открылась частная школа «Талан» , в ней есть бесплатные классы. Еще есть 42-ая школа, в 500-ах метрах от этой школы открыта новая школа, в бывшем здании ВУЗа, она также бесплатная. У восьмой школы будет новое здание на 1200 мест, начальные классы 1-ой школы будут обучаться в здании восьмой школы»

По поручению главы государства, к 2025 году в Шымкенте будут построены 54 школы на 68 тысяч мест. В этом году планируется строительство дополнительных образовательных учреждений и дворца школьников в микрорайоне «Туран».