Нургуль Шамшиева рассказала как организован учебный процесс

В информационно-коммуникационном центре Шымкента прошёл брифинг городского управления образования.

Руководитель ведомства Нургуль Шамшиева рассказала о работе, проделанной за 9 месяцев этого года и поделилась планами управления на ближайшее время.

В этом году в сфере образования по данным управления насчитывалось 936 учебных заведений. По сравнению с прошлым годом сеть организаций образования увеличилась на 48 единиц. Всего в учебных заведениях обучается 411 тысяч 317 детей. 286 с половиной тысяч учеников посещают 259 государственных учреждений, и 142 тысячи 805 тысяч детей — частные школы. С этого года получать знания они стали в более комфортных условиях

«Что касается строительства школ, можно сказать за этот период были решены некоторые проблемы инфраструктуры в сфере образования. Так были построены пристройки к 3 государственным учреждениям образования — 45-й, 65-й и к 8-й школам на 2 тысячи ученических мест. Кроме того, было открыто 18 частных школ что увеличило на 20 000 — число ученических мест», — рассказывает руководитель управления образования г. Шымкента Нургуль Шамшиева.

Как результат, согласно информации управления образования, в городе полностью снят вопрос трехсменного обучения. Как говорит главный педагог Шымкента, безопасность образовательных учреждений тоже под постоянным контролем. Все учебные заведения на 100% подключены к системам видеонаблюдения, и оборудованы турникетами, кнопками сигнализации и отвечают другим специальным требованиям.

Разъяснила Нургуль Шамшиева и ситуацию ажиотажа вокруг условий участия предпринимателей в организациии дошкольного воспитания. По словам с руководителя управления существует 2 приказа министерства образования 117-й и 381-й, регламентирующие действия образовательных учреждений для обеспечения безопасности детей. 117-й приказ требует в целях антитеррористической безопасности наличие турникетов в учреждениях образования. При получении госзаказа руководители детсадов должны подтвердить наличие всех необходимых условий в своих учреждениях то есть актуализировать соответствие требованиям. Но это касается в основном 381-го приказа требующего соблюдение санитарно-гигиенических норм.

«Если при прохождении актуализации детское дошкольное учреждение не будет подходить требованиям они возможно не получат госзаказ в следующем году. Но это не требование 117-го приказа и при актуализации никто не будет требовать наличие турникета и подключения к ЦОУ», — говорит руководитель управления образования г. Шымкента Нургуль Шамшиева.

Как рассказала руководитель управления образования в ближайшие годы в городе будут возводиться и современные школы. Согласно поручению главы государства, по нацпроекту «комфортная школа» до 2025 года в Шымкенте планируется построить ещё 18 объектов образования. Строительство 12 из них началось уже в этом году.