Кому, как и когда? Всё о бесплатном ЭКО в Шымкенте

Долгие 18 лет 41- летняя жительница Шымкента с супругом мечтали стать родителями. Такая возможность у пары появилась благодаря экстракорпоральному оплодотворению по бесплатной программе «Аңсаған сәби».

«Я обратилась в клинику и прошла все анализы, меня поставили на учет в ноябре, а в январе сказали подойти. С учетом возраста меня поставили в первую очередь», — делится женщина.

ЭКО – это порой единственный шанс стать родителями. Однако на ожидание квоты уходят годы. Некоторые пары не выдерживают испытания временем и разводятся. С 2021 года в стране запустили специальную программу «Аңсаған сәби». В рамках которой, количество квот по программе ЭКО увеличили до семи тысяч в год. В этом году Шымкенту выделены 429 квот.

Гульжан Рыскулбекова, заведующая отделением перинатального центра г. Шымкента:

«На начало 2022 года у нас на диспансерном учете состояли 538 женщин, но на 2022 год было выделено 413 квот по сравнению с 2019 и 2020 годом в разы больше в 2019 году нам выделили 50 квот, а в 2020 всего 64, в 2021 году было 403.Все квоты были освоены. В 2022 году всего забеременело 37%, а в 2022 году 45%.Это говорит, о том, что мы получаем очень хороший результат».

Претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и та, которая не узаконила свои отношения. В последнем случае обязательно наличие информированного письменного обоюдного согласия и одинокие женщины с нормальным эндокринным и соматическим статусом в возрасте от 18 до 42 лет.

«Женщина должна подойти по по месту прикрепления специалист должен ее внести в электронный регистр диспансерных пациентов после наблюдения 12 месяцев и всех обследований с заключением узкого специалиста документы направляются на местную комиссию в управления здравоохранения по высокотехнологичным медицинским услугам и после положительного ответа женщину выставляют на портал бюро госпитализации выбор пациента ЭКО клиники остается за ним», — говорит специалист.

Специалисты не дают гарантий, что процедура ЭКО с первого раза заканчивается успешным зачатием ребенка.Те женщины, у которых не получилось забеременеть, могут повторно встать в очередь. Процедуру за счет государства разрешается пройти один раз в год.