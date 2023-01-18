Краснокнижных птиц отстреливали браконьеры в Туркестанской области

Мужчин на дорогостоящей иномарке задержали полицейские с поличным. В багажнике браконьеров обнаружили охраняемых птиц и целый арсенал для охоты.

Стражи порядка на восточном склоне Борлы остановили подозрительный автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado». В салоне автомашины, кроме водителя, находились двое пассажира. Один из них оказался жителем Шымкента, а двое жителями Шардаринского района.

При обыске в салоне автомобиля полицейские изъяли 3 охотничьих ружья, патроны, фазана и чернобрюхих рябок, занесенных в Красную книгу РК. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

Данный факт зарегистрировали по статье 337 УК РК «Незаконная охота». Назначена экспертиза. В настоящее время по факту браконьерства проводится досудебное расследование.