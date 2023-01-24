Куклы, бутылки и банки из-под пива. Что выбрасывают люди в канализацию

Работники городского водоканала показали журналистам, что бросают жители в канализацию.

Сотрудники призывают горожан не бросать в унитаз и канализацию твердые предметы, так как эти отходы порой не перерабатываются и загрязняют систему очистки.

«Вот смотрите, что люди бросают. Вот мусор, который с канализационной водой, поступает в очистные сооружения. Бросают все подряд. Вот смотрите тут пластик, банки из-под пива, пластиковые бутылки, памперсы и многое другое. Канализация это признак цивилизации, а не мусорная яма. У меня большая просьба к жителям, не делайте из канализации мусорную яму», — обратился сотрудник водоканала к жителям.

Журналистам показали подгузники, игрушки, картонную бумагу и другие твердые предметы, которые выбрасывают люди. От такого разнообразия забиваются канализационные системы и хуже бывает только самим потребителям, говорят специалисты, и призывают к более разумному подходу жителей и гостей мегаполиса.