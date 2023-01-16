Мужчина сгорел заживо в заброшенном доме в Шымкенте

Заброшенная постройка горела в Шымкенте. Внутри нее было найдено тело мужчины, передает OTYRAR.

Оперативная информация поступила 13-го января пожарным. В Абайском районе произошел пожар заброшенного дома. Сначала загорелся матрас, затем огонь перекинулся на пол и подоконник. Общая площадь горения составила 9 кв.м.

«В результате пожара обнаружен труп мужчины (личность устанавливается, предположительно человек без определенного места жительства). Причина пожара устанавливается»,— сообщили в ДЧС г.Шымкента.