О порядке самостоятельной подачи заявления на банкротство рассказали в Шымкенте

В стране с 1 января принят законопроект о банкротстве. Заявка на проект, вступающий в силу через 60 дней, принимается с марта месяца. Заявителям предъявляются несколько требований и ограничений.

Вопрос непогашенного кредита — одна из самых актуальных тем для многих казахстанцев. Погасить задолженность под силу не каждому. У многодетной матери Сауле Елибаевой долг составил более миллиона тенге. Теперь она планирует воспользоваться появившейся возможностью и подать заявление на банкротство. По словам женщины, в своё время будучи неискушёнными в финансовых вопросах, люди брали ссуды чтобы свести концы с концами. Поэтому со стороны государства должна быть какая-то помощь.



«У меня тоже есть дети. Многие не могут себе позволить выплачивать кредит, но для них нет никаких скидок. Например, если человек не погасил кредит в этом месяце, в следующем месяце, сумма увеличивается. Пытаясь расплатиться с долгом он берет займы везде где может, берет кредиты в другом банке. Вот так и расплачивается. Сейчас у каждого человека по 3-4 кредита. Сложное положение. Всё упирается в деньги», — считает жительница Шымкента Сауле Елибаева.



Граждане могут подать заявление о банкротстве через портал электронного правительства, в Центре обслуживания населения или в управлении государственных доходов начиная с марта. Для подачи заявления нужно только взять удостоверение личности. Однако гражданину, объявившиму себя «банкротом», не выдается кредит в течение 5 лет, и 3 года ведется контроль за имуществом, зарегистрированным на его имя. Чтобы подать заявление нужно также соответствовать специальным требованиям.



«Данная процедура проводится по трем направлениям. Внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности граждан. Физическое лицо, признаавшее себя «банкротом» по внесудебному банкротству, осуществляемому органами государственных доходов, может подать заявление в банки второго уровня при наличии задолженности перед микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами на сумму не более 5,5млн-ов тенге» — рассказывает заместитель руководителя управления государственных доходов по Енбекшинскому району г.Шымкента Кадыржан Панбаев.



Многие граждане поддержали этот проект и призывали «кредит простить». Но есть среди жителей Шымкента и те, кто считает, что «каждый должник обязан выплатить свой кредит». Они считают, что государству нецелесообразно быть столь расточительным.

«Я считаю прощать кредиты — это слишком великодушно. Такие невостребованные суммы отразятся на общем состоянии нашей экономики и нанесёт бюджету убытки. Мне кажется, что каждый кто берёт кредит должен просчитывать, как он его сможет закрыть».

«Это конечно здорово — раз, и кто-то за тебя заплатил кредит. Но если ты взял в долг, ты должен сам его погасить. Если у тебя есть руки и здоровье, можно понемногу заработать и расплатиться с долгом. У меня у самого есть пара кредитов, и я сам за них плачу», — так рассуждают те горожане, кто считает, что нужно рассчитывать только на себя.

Первое условие участия в данном проекте — наличие долга на сумму не более 5,5 миллионов тенге. Второе важное условие — отсутствие недвижимости у заявителя. В этом проекте также могут принять участие семьи, получающие адресную социальную помощь.