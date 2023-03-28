Все, что вы хотели знать о списании кредитов

О том, как урегулировать задолженность по своим займам с кредитором в рамках процедур банкротства, рассказал управляющий директор по юридическим вопросам ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» Назар Рахимов.

— Расскажите подробнее о процедурах банкротства и восстановления платежеспособности, кто может их применить?

3 марта 2023 года вступил в силу Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее – Закон о банкротстве), который был подписан Президентом 30 декабря прошлого года. Положения данного закона учитывают интересы как должников, так и кредиторов, таким образом сохранен баланс интересов обеих сторон.

Если рассмотреть закон более детально, то он представляет собой процедуры, согласно которым должники могут освободиться от своих финансовых обязательств не только перед банками и микрофинансовыми организациями, но и другими кредиторами.

В рамках первой процедуры – внесудебного банкротства – граждане могут подать заявление по списанию долгов в отношении банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Но надо отметить, что этой процедурой могут воспользоваться люди, у которых отсутствует имущество, и их совокупные кредитные обязательства не превышают 1600 МРП, на сегодняшний день это 5 520 000 тенге. Также обязательным условием является отсутствие погашения своих обязательств в течение 12 последовательных месяцев.

Вторая процедура – судебное банкротство. Сюда попадают все должники, у которых есть обязательства на сумму, превышающую пороговое значение в 1600 МРП. Граждане, соответствующие данному критерию, могут подать на банкротство в суд по месту регистрации.

Третья процедура называется «восстановление платежеспособности», и тот должник, который прошел через нее, не признается банкротом. Данной процедурой могут воспользоваться граждане, совокупные обязательства которых не превышают размер стоимости их имущества.

— Расскажите подробнее о порядке урегулирования просроченной задолженности.

Хочу предупредить что, когда человек подает заявление на банкротство, он должен приложить к заявлению перечень своих кредиторов, а также документ, подтверждающий попытку урегулирования своей задолженности. Данная процедура четко определена в законах о банках и микрофинансовой деятельности. В течение 20 дней с момента возникновения просрочки кредитор уведомляет заемщика о ней, и здесь важно не игнорировать данное уведомление.

Если у вас возникли денежные затруднения, то финансовые проблемы может разрешить ваш кредитор, а не государственный орган и какие-то другие учреждения, которые по закону не должны вмешиваться в договорные отношения между вами и банком или МФО.

В течение 30 дней заемщик должен обратиться к кредитору и предложить формы урегулирования проблемной задолженности, то есть то, каким образом он считает возможным выйти из этой ситуации. Это либо предоставление отсрочки, либо снижение ежемесячных платежей, изменение графика. Данная процедура называется реструктуризацией, то есть изменение порядка исполнения денежного обязательства.

Например, вы не можете соблюдать график платежей по кредиту в связи с определенными обстоятельствам – болезнь или потеря источника дохода. Вы должны своевременно уведомить банк и направить ему заявление. Это заявление банк рассматривает в течение 15 дней, после чего соглашается с вашими условиями реструктуризации, предлагает свой альтернативный вариант, или отказывает с указанием причин.

— Что будет, если заемщик не обратится в финансовую организацию в случае просрочки?

В этом случае банк вынужден будет применить меры по взысканию задолженности: использовать платежные требования, обратиться в суд, к нотариусу за выпиской исполнительных документов. Каждая процедура, естественно, имеет расходную часть. Например, если подается заявление в суд, банк оплачивает государственную пошлину, судебный исполнитель тоже получает свою долю, и все эти расходы включаются в задолженность заемщика, которая начинает расти, и в итоге становится еще более тяжелым бременем для должника.

Рано или поздно заемщику придется выполнять решение суда, либо требования частных судебных исполнителей. Задолженность никуда не исчезнет, ее придется погашать, поэтому на первых этапах надо идти навстречу кредитору.

Если должник не идет на контакт с банком или МФО, то кредитная организация считает, что он не хочет, либо скрывает свои активы и источники доходов, и так далее. Я считаю данный подход неконструктивным и рекомендую все возникающие проблемные вопросы, связанные с выплатой кредитов, решать за столом переговоров со своим кредитором.

— Внесудебным банкротством предусмотрено условие о том, что кредит не погашается свыше одного года, также есть особое условие, если заемщик не погашает кредит более 5 лет. А если кредит не погашается, к примеру, 3 года, то может ли заемщик подать заявление на применение внесудебного банкротства?

Если у должника по всем кредиторам действительно отсутствует погашение обязательств свыше 5 лет, то он имеет право на упрощенный порядок рассмотрения заявления о банкротстве. То есть не учитываются 12-месячные платежи и 18-месячная просрочка. А если у него кредит не погашается 3 года, то его будут проверять уполномоченные органы на соответствие всем необходимым критериям.

Первое – это наличие у него имущества, в том числе имущества, находящегося в общей собственности. Второе – отсутствие платежей в течение 12 последовательных месяцев в отношении каждого кредитора. Не должно быть так – в одном банке оплачивал кредит, а в другом – 12 месяцев не платил. Это все-равно это будет считаться нарушением, и отказ в заявлении о банкротстве будет обеспечен.

Третье – это момент возникновения просрочки. По закону должно пройти 18 месяцев с тех пор, как заемщик перестал выполнять обязательства надлежащим образом. До это момента дается срок на проведение урегулирования взысканий, то есть 18-месячный период должен быть выдержан по отношению к каждому кредитору. Если у заемщика, к примеру, прошло 17 месяцев, и он подает заявление, то, к сожалению, уполномоченный орган может ему отказать. Повторное заявление на банкротство должник может подать только спустя 3 месяца.

— Каковы последствия для граждан, применивших процедуры банкротства?

В первую очередь, я хочу предостеречь казахстанцев, которые желают применить процедуры банкротства. Внимание! Это не «кредитная амнистия» от государства – таких целей Закон о банкротстве не преследует. Банкротство должно рассматриваться гражданами в качестве крайней, вынужденной меры, и об этом разработчики Закона и уполномоченные государственные органы информируют постоянно. Банкротство может применяться только в том случае, когда все другие меры не дали результатов, когда у должника уже действительно отсутствуют какие-либо механизмы снижения своей долговой нагрузки.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя рассматривать Закон о банкротстве как возможность ухода от ответственности. В случае выявления данного факта, к примеру, сокрытия имущества и так далее, предусмотрены административная ответственность и отмена процедур банкротства.

В-третьих, после применения процедур банкротства человек в течение пятилетнего срока не сможет получить ни банковский заем, ни микрокредит, и даже не сможет выступать в качестве гаранта или созаемщика. Гражданин, имеющий статус «банкрот», не сможет принять участие в государственных льготных программах кредитования автотранспорта или ипотеки. И даже по истечении 5 лет, согласно внутренним политикам кредитных организаций, скорее всего, кредиторы будут предъявлять к этим лицам пристальное внимание. И еще один момент, о котором важно знать – в течение семи лет лица, имеющие статус «банкрот», не могут повторно подать на данную процедуру.

— Можете, пожалуйста, дать рекомендации гражданам, как не попасть в такую сложную ситуацию, чтобы не прибегать ни к реструктуризации, ни к применению процедур банкротства.

Финансовая культура состоит в том, что граждане должны очень ответственно подходить к получению кредита. Да, порой соблазн взять кредит велик, и некоторые люди не могут удержаться. Но надо учитывать, что после получения кредита возникает обязанность по его возврату. Нельзя рассчитывать только на один источник вашего дохода, например, вы получаете зарплату и рассчитываете отдавать 50%, иногда даже 70%, от зарплаты на погашение. Я предостерегаю от таких действий, потому что, в случае возникновения непредвиденных ситуаций (болезни, смена работы), это может ударить по вашему бюджету.

Необходимо подходить дифференцированно к источникам своего дохода. Если вы берете кредит, то обязательно у вас должно быть несколько источников дохода. Хотя бы должны быть инструменты, с помощью которых вы можете потом эти долги реструктуризировать.

Во многих странах практикуется финансовая подушка безопасности — это ваш резервный фонд. Вы можете потом использовать эти накопления и как-то компенсировать возникшие потери. И поэтому в целом, конечно же, к кредитованию нужно относиться очень ответственно, взвешенно, с учетом того, как вы видите будущее. У вас должны быть очень четкие планы на то, как вы будете погашать задолженность, поскольку любое изменение вашего финансового положения затронет порядок погашения ваших обязательств.

При оформлении кредита не торопитесь, сначала изучите, какие комиссии и какие условия есть у банка, МФО. Рассмотрите более короткие сроки кредита, и перед тем, как подписывать кредитный договор, вам нужно обязательно прочитать все его условия. Не торопитесь с принятием решения об оформлении кредита, которое впоследствии может повлиять на ваше финансовое благосостояние.