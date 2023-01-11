О последствиях банкротства для физлиц рассказали в ЦОНе

В каких случаях заемщик может объявить себя банкротом?

Специалисты управления госдоходов по Енбекшинскому району Шымкента приступили к разъяснению закона «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Шымкентские налоговики проводят разъяснительную работу в центре обслуживания населения Енбекшинского района. Они рассказывают жителям о процедурах банкротства: внесудебном, судебном и восстановлении платёжеспособности.

Кадыржан Панбаев, заместитель руководителя управления госдоходов по Енбекшинскому району г. Шымкента:

«Мы сейчас находимся в ЦОН-е. Объясняем людям закон «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан».Заявления будут приниматься в марте этого года. К нам могут обратиться граждане, у которых есть долг до 5 с половиной миллионов тенге перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами. Это процедура касается внесудебного банкротства. Процедуру внесудебного банкротства также могут применить граждане, чьи обязательства по договорам банковского займа, предоставлении микрокредита и о взыскании задолженности, уступки права требования, заключенному между коллекторским агентством и кредитором, не исполненные в течение пяти лет, со дня наступления срока их исполнения».

После признания банктором, для должника наступают определенные последствия, а именно: в течение 5 лет гражданин не сможет получать займы в банках и микрофинансовых организациях.

В течение трёх лет не сможет выехать за пределы Республики Казахстан, за исключением случаев необходимости проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведения погребения близкого родственника за пределами страны. Повторно, такой процедурой, граждане вправе воспользоваться через 7 лет.

Кадыржан Панбаев, заместитель руководителя управления госдоходов по Енбекшинскому району г. Шымкента:

«А восстановления платежеспособности, внесудебного и судебного банкротства не применялась в отношении должника в течение семи лет, предшествующих подаче заявления.Имущество реализуется финансовым управляющим согласно плану продажи на электронных торгах или методом прямой продажи, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание, согласно Закону РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Также взыскание не может быть обращено на единственное жилище должника, не являющееся обеспечением исполнения обязательств. Срок проведения судебного банкротства – 6 месяцев».

Эльмира Саитова признается без кредита невозможно выжить сегодня. Все с каждым днем дорожает, да и на жилье не накопишь. Поэтому приходится брать кредиты.

Эльмира Саитова, жительница г. Шымкента:

«Сейчас никак без кредита прожить нельзя. У меня у самой есть кредит. Оплачиваем всей семьей ипотеку. Сроков придерживаемся. Боимся комиссии. Но у меня полно знакомых, которые имеют кредиты . Берут кредиты ,чтобы закрыть первые кредиты в банке. Есть и те,кто взял кредит в микрокредитной организации. Сейчас нам разъяснили Порядок банкротства . Хорошо,что приняли этот закон. Теперь кто погряз в долговой яме смогут с облегчением вздохнуть»

Заявления на банктротсво могут подать и получатели АСП. И те у кого истек срок погашения долгов в пять лет. Разъяснительная работа закона о банкротстве граждан будет проводится в общественных местах, в торговых точках.