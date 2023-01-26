Обглоданный череп, наркотики и продукты в морозилке. Жуткие откровения судмедэкспертов

В день, когда возникло правосудие, появились и судебные медицинские эксперты. Корреспондент OTYRAR побывал на «запрещенной территории», поговорил с лучшими специалистами, разузнал пикантные истории из морга и подводные камни профессии — судмедэксперта.

Кто такие судебно-медицинские эксперты?

Мы поговорили с лучшими специалистами, чей стаж работы превышает от 20 до 40 лет, чтобы развеять все мифы и легенды. Задачей судмедэкспертов является ответ на главный вопрос «от чего возникла смерть?». Важно понимать разницу между патологоанатомами и судмедэкспертами.

Первые констатируют смерть, произошедшую в стенах больницы или в следствии болезни. А судебно-медицинские эксперты исследуют только «преступления против личности» то есть насильственную смерть.

«К этому я не был готов…»

Свое первое вскрытие Рафик Фиазович помнит по сей день, хотя это произошло в далеком 2001 году.

«Это был далеко зашедший гнилостно-измененный труп. 10 августа это было. Рядом был опытный эксперт. Запах стоял ядерный. Одинокий, пожилой мужчина умер у себя дома в ванной. Соседи забили тревогу, когда трупный запах разошелся по всему дому. Определить какие-либо травмы было очень сложно из-за гниения, но мы выяснили, что он умер своей смертью, я неделю после этого не ел. Пил только воду»,- говорит руководитель отдела сложных экспертиз.



Важно понимать, что судебно-медицинская экспертиза это не только про обследование трупа, это комплекс сложных анализов, которые порой длятся месяц, а то и больше. Схема выглядит так:

Находят труп и тогда зовут судмедэксперта, до его прихода трогать тело запрещено. Далее он определяет время смерти, чтобы полиция смогла установить, как далеко мог убежать преступник и посмотреть расписания поездов, самолетов и так далее. Это сужает круг.

Затем тело проходит экспертизу и непосредственно вскрытие. И тогда начинается комплекс анализов на выявление алкоголя, наркотиков в организме, исследование под микроскопом, выявление крови или спермы на теле и изучение колотых ран.

Дело бабушки в сарае со свиньями

Сотрудники медико-криминалистического отдела могут по костям и скелету определить пол, возраст и расу человека. За чашкой чая с медом, они поделились интересными случаями за долгие годы работы.

«Помню в 2004 году принесли мне череп»- вспоминает Ержан Айнабеков — «Он был немного обглодан животными. В ходе расследования выяснилось, что это бабушка, которая жила в Кайнарбулаке и она держала свиней. И когда она кормила их, она умерла. Мы же знаем, что когда свиньи голодны они начинают есть все и даже мясо и кости, что и произошло с бабушкой. Сначала, выдвинули версию, что бабушка пожилая и умерла своей смертью, но когда я начал изучать череп я нашел в черепе сквозное отверстие от пули. После этого начали проводить расследование и выяснили, что её внук-наркоман требовал с неё деньги на дозу, а когда она отказала, он выстрелил в нее, а тело спрятал в сарае со свиньями».- говорит эксперт высшей категории медико-криминалистического отдела.

Для нас это уже привычное дело

Выдержать депрессивную обстановку нелегко, но со временем привыкаешь, говорят специалисты. Но даже у тех судмедэкспертов, чей стаж работы составляет более 20 лет, сдают нервы при вскрытии ребенка, что не является редкостью.

Аблай Мырзабаев работает судмедэкспертом с 2010 года. В его памяти остались ужасные случаи, когда приходилось зашивать расчлененную девочку. Говорит, работать с детьми и сохранять хлоднокровие это самое сложное.

«Когда я еще работал в Алмате, был случай, когда ребенка убили потому что он являлся маленьким свидетелем. Самое ужасное, что убивали топором и убийцей стал дядя ребенка, который решил ограбить родственников, которые торговали золотом. В момент ограбления ребенок увидел мужчину и узнал его. Это и стало причиной такого зверского поступка»,— говорит руководитель медико-криминалистического отдела.

Минусы профессии

Сфера судебно-медицинской экспертизы испытывает большой кадровый голод. По словам специалистов зарплата, которую они получают сейчас не окупает той работы, которую они проделывают. Это и становится причиной выгорания лучших сотрудников.

Аблай Мырзабаев обеспокоен тем, что молодежь не хочет вскрывать умерших за маленькую плату. По его словам, ситуация в других регионах Казахстана обстоит совсем плохо по 2-3 судмедэксперта на область. Мужчина говорит, что Шымкенту в этом плане повезло больше, здесь количество специалистов «тютелька в тютельку».

Рушим мифы

Специалисты попросили развеять странные мифы о судмедэкспертах и трупах:

Судмедэксперты не начинают свой день со стопки спирта. Никто не ест в морге. Для этого есть кухни в кабинетах и столовые. Никаких фруктов и овощей в хранилище рядом с трупом не держат. Органы никто не продает. После смерти человека они в принципе не пригодны, так что и торговать ими при большом желании не выгодно, да и не получится. Трупы не двигаются и не плачут, когда их режут. Судмедэксперты вполне обычные люди со своими хобби и не ходят постоянно в подавленном состоянии.

Неожиданная находка

Иногда во время вскрытия в теле человека обнаруживают удивительные вещи. Так, Лариса Васильевна, чей стаж работы составляет уже 40 лет рассказала, что как-то в желудке человека нашли капсулы с чистым героином.

Одна из капсул разорвалась внутри человека, что и повлекло за собой смерть от передозировки.

Врачебная ошибка

Судмедэксперты работают и с живыми людьми.

«Да, в большинстве случаев мы работаем уже с умершими людьми, но не все знают, что и живым есть место в списке наших потерпевших»-говорит руководитель Центра судебных экспертиз Улугбек Арипханов- «Мы также занимаемся «врачебными делами» это когда пациент лечился у одного врача безрезультатно и при обращении к другому специалисту он узнает, что все это время его не правильно лечили. Тогда мы полностью разбираем этот случай и выносим независимый вердикт».

Это происходит редко, но если все же врачебная ошибка будет доказана, то врача приговаривают к ответственности и лишают его лицензии, иногда на несколько лет, а в некоторых случаях навсегда.

Подытожим

Судебно-медицинские эксперты это в первую очередь люди, стоящие на страже истины. Серые кардиналы правосудия. Их работа требует глубоких знаний, усилий, терпения, скрупулезности, внимания и самое главное ответственности.

Эта профессия окутана тайной, но одно ясно точно- работа судебно-медицинского эксперта интересная и захватывающая.