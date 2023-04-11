Труп мужчины нашли на улице в Шымкенте

Вчера, 10 апреля, на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова, был найден труп мужчины, передает OTYRAR.

Подробности в интересах следствия не разглашаются, известно только то, что погибший 57-летний мужчина. На его теле были обнаружены ранения, правда какие именно в Департаменте полиции не уточнили. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Это короткое видео было записано очевидцем.

«10.04.2023 года около 11: 30 в управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова лежит труп мужчины.

При прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что труп является гражданином 1966 г. р. Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.