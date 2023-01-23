Охоту на архаров устроили браконьеры в Туркестанской области

Их уже задержала полиция. Подозреваемыми оказались жители Созакского района.
При обыске у охотников нашли мясо, рога и головы убитых животных, предполагается, что это краснокнижное животное- архар.
Заместитель начальника Департамента полиции
Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов:
«У них изъяты 2 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия карабин и охотничье ружье, более 50 патронов разного калибра, оружейная оптика,
наручники, самодельный нож, вещества, похожие на наркотические средства и религиозная литература. Вещественные доказательства направлены на
соответствующие экспертизы».
Заведено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
Сообщается, что один из подозреваемых ранее находился на специальном учете. Сейчас проводят досудебное расследование.