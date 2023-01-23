Первый иностранный автомобиль легализовали в Туркестанской области

Житель Туркестана Онгар Алиев всего за 2 часа прошел полную проверку автомобиля «Нексия» и получил казахстанские номера. Он привез машину 1,5 года назад из России.

Сегодня стартовала акция по легализации иностранных машин. Водителям для легализации необходимо оплатить государственные сборы: за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, за техпаспорт – 4 313 тенге и за государственный номер – 9 660 тенге.

Полковник полиции Б. Айтпаев:

«Хотелось бы подчеркнуть, что установлены конкретные условия для автомобилей, подлежащих легализации. Первое условие, автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, не находиться в розыске, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом стране и пройти таможенную очистку. Таможенную очистку не проходят автомобили, ввезенные из государств Евразийского экономического союза. Мероприятие будет организовано в автоЦонах в г. Туркестан, Мактааральском, Ордабасинском, Сайрамском и Сарыагашском районах Туркестанской области. Приезжая сюда, у вас есть все шансы легализовать свой автомобиль».

Напомним, зарегистрировать свое авто можно до 1 июля 2023 года.