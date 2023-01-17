Почему одни пенсионеры с января получают больше, а другие меньше

Пенсионные выплаты в Казахстане повысили. Правда, сделали это неравномерно.

Те, кто годом ранее получал одинаковую пенсию, теперь получают разную сумму. В министерстве труда пояснили, это зависит от заработной платы, которую пенсионер получал до выхода на заслуженный отдых. Повышение пенсии рассчитывают двумя способами. И с 1 января 2023 года к выплате назначается более выгодный вариант. В министерстве труда разъяснили, как именно его будут рассчитывать.

Одним больше, другим меньше. Казахстанским пенсионерам подняли пенсии. Но если одним выплаты повысили на 9 тысяч, другим на 26. В минтруда пояснили, что с 1 января повысили максимальный доход, который учитывается для исчисления размеров пенсионных выплат с 46 до 55 МРП, этом году это около 190 тысяч тенге. Повышению подлежат пенсии, если их среднемесячный доход был ограничен 46 МРП.

«Все зависит от МРП и от заработной платы, которую получали. То есть чем больше зарплату получали, чем больше отчисляли в пенсионный фонд. Те кто меньше зарплату получали, у тех пенсия меньше будет«, — говорит Бахтияр Унербаев , руководитель департамента комитета труда и соцзащиты по Шымкенту.

Повышение рассчитывают двумя способами. Умножают сумму пенсии на 10,5 процентов или если зарплата больше 55 МРП, умножают 189 750 тенге на 61%. С 1 января этого года к выплате назначается более выгодный вариант прибавки. Казахстанцы разошлись во мнении.

«Кто-то больше, лучше заработал и пенсию лучше получает, с одной стороны это справедливо, я считаю», — говорит жительница Шымкента.

«Я считаю неправильно. Цены сейчас растут, повышать нужно всем одинаково«, — говорит житель Шымкента.

Активисты считают, повышение пенсионных выплат поможет пенсионерам, но не решит всех проблем. Ведь некоторые казахстанцы предпенсионного возраста не могут устроиться на работу, их не берут, а предлагаемые вакансии по программе «Серебряный возраст» подходят не всем. Пойти дворником или уборщицей с больной спиной или суставами могут единицы. Именно поэтому активистки движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста просят сделать досрочный выход на пенсию для некоторых категорий граждан.

«Опять таки я говорю про категорию безработных женщин, которые в течение 6 месяцев не могут трудоустроиться в центре занятости. Как можно накопить безработной женщине? Если женщина находится без работы и ее в предпенсионном возрасте 58-59 сделали за два года до общеустановленного, ее не отправляют на пенсию, каким образом она увеличит размер пенсионных накоплений в ЕНПФ?», — говорит Марина Бачаева, активистка «Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста».

Активисты надеются, что их услышат при принятии социального кодекса Казахстана. Иначе такая категория граждан, как и некоторые другие, останется за бортом без зарплаты и пенсии. А процент безработицы и бедности в стране будет расти.