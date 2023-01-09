Пройти ЭКО бесплатно можно в 19 клиниках страны. Как это сделать?

В Казахстане с 2021 года стартовала программа «Аңсаған сәби», созданная по поручению Касым-Жомарта Токаева.

Эта программа позволила увеличить квоты по программам ЭКО до 7 тысяч. По итогам 9 месяцев 2022 года было проведено 5,8 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения.

Как отметили в Фонде социального медицинского страхования, в рамках ОСМС эти услуги оказывают 19 медицинских организаций по стране.

В 2022 году на оказание услуг по ЭКО Фонд заключил договоры с 19 медицинскими организациями в 7 регионах Казахстана (города Астана, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская области). Больше всего поставщиков в городе Алматы – 6.

Рассказываем, как получить квоту на проведение ЭКО.

1. Пациент самостоятельно выбирает себе медицинскую организацию, которая оказывает услуги по вспомогательным репродуктивным технологиям в рамках ОСМС.

2. После этого обращается к своему участковому врачу по месту прикрепления для получения заключения комиссии высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ).

3. Участковый врач включают пациента в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ), страдающих бесплодием.

4. После соответствующего обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, на основании заключения профильного специалиста участковый врач направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных технологий за счет ОСМС.

5. При принятии положительного решения пациент проводится в портале Бюро госпитализации с прикреплением полного пакета документов.

6. Ему сообщают дату и время начала получения услуг.

7. Медицинские организации, оказавшие услуги с использованием технологий ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные в медицинскую информационную систему.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».