Пылающий дом в Шымкенте потушили пожарные

В Шымкенте микрорайоне Ынтымак-2, по ул. Козы Корпеш произошел крупный пожар.

Как сообщили в городском ДЧС, площадь пожара составила 294 квадратных метра. На борьбу с огнем выехали 66 спасателей, 18 единиц техники. Пылающий дом удалось потушить в течение 2,5 часов. Горели летняя кухня и пристроенная хозяйственная постройка, внутри которой находились легвоспламеняющиеся строительные материалы. Причины возгорания выясняются, погибших и пострадавших нет.

«Горела крыша на площади 12 кв.м. времянки общей площадью 45 кв. м. , 12 кв. м. Крыши полностью летней кухни и крыша на площади 270 кв.м пристроенной хозяйственной постройки, общая площадь которого составляет 375 кв. м. и внутри строительные предметы, двп, дерево, ламинат, станки , обрушилась крыша (профнастил) площадью 70 кв. м. Пожар был полностью потушен. Пожар локализован в 21.07 и полностью потушен в 23.30. На месте были задействованы 66 сотрудников и 18 единиц техники пожарно-спасательной службы ДЧС г. Шымкент, 3 сотрудника и 1 единица техники филиала Центра медицины катастроф», — сообщили в ДЧС Шымкента.