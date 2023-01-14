С понедельника шымкентские ученики пойдут в школу

Дистанционное обучение подошло к концу. С понедельника, 16 января, ученики Шымкента продолжат обучение в традиционном формате, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в прес-службе городского управления образования. Судя по прогнозам синоптиков, температура воздуха к понедельнику будет составлять днем -3 -5 с постепенным потеплением в последующие дни. Осадков в виде снега не ожидается.

Всего учащиеся 0-8 классов провели на дистанционном обучении 4 дня. Дошкольные учреждения работали в штатном режиме.