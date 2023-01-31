Шардаринское водохранилище в Туркестанской области заполнено почти на 83%

Сегодня объект осмотрели специалисты Министерства экологии. Они заявили, что угрозы переполнения нет.

Но погодные условия вызывают тревог. Впервые за 20 лет в регионе выпали значительные осадки, а затем ударили морозы. В случае резкого потепления объём воды может увеличиться, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Шардаринское водохранилище стремительно заполняется: объёма воды сейчас в два раза больше, чем в прошлом году. Сейчас 83%, а впереди осадки и таяние снегов. Уровень воды замеряют постоянно. Сейчас здесь собрано 4 млн 337 тыс. кубометров воды. Большой объем пришёл из соседних стран. А ещё обильные снегопады сыграли роль. Впервые за долгие годы сугробы выросли больше 20 сантиметров, а затем ударили сильные морозы. Местные власти уверены, чтобы не случилось беды, до марта нужно не превышать 70% объема. Заговорили они и срочном строительстве аварийного водовода.

«Самое главное здесь — это дополнительное гидротехническое сооружения. Если бы оно было, можно было держать эту воду на своем уровне в нынешних условиях. Лишняя вода сама бы ушла. Тогда не было бы проблем», — говорит Омирбек Болысбеков, инженер-гидротехник.

Специалисты Комитета водных ресурсов уверены: угрозы переполнения нет. По их словам, сейчас из Шардаринского водохранилища сбрасывают воду в Кызылординскую область, а также в Коксарайский контррегулятор. А предложение о строительстве дополнительного гидросооружения они рассмотрят в ближайшее время.

«Нужно проконсультироваться со специалистами. На данный момент опасности нет. Поступает 1300 кубометров воды. У нас есть возможность получить такой объем воды за 25 дней и отправить дальше», — говорит Досбол Бекмамбетов, заместитель председателя комитета министерства экологии и природных ресурсов РК.

В целях предупреждения угрозы, местные специалисты также обратились в Министерство экологии с просьбой получить разрешение на увеличение сброса в Арнасайское водохранилище, с пятисот до тысячи кубометров в секунду.