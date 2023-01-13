Шестеро детей скитаются по соседям, лишившись дома из-за пожара

Многодетная семья в одночасье осталась без крыши над головой близ Шымкента. В лютый мороз шестеро детей с матерью вынуждены скитаться по соседям.

Трагедия произошла 12 января ранним утром в населенном пункте Кайнарбулак. Пострадавшие говорят, все началось с печи, затем вспыхнувшее пламя моментально охватило весь дом.

Сейчас 35-летняя Назира, в одиночку воспитывающая шестерых детей, находится в очень тяжелой ситуации. Семье не хватает денег, теплой одежды и элементарно продуктов питания. Самому старшему ребенку едва исполнилось 13 лет, а младшему всего 2 года.

Погорельцев приютила неравнодушная соседка, которая на данный момент оказывает помощь по уходу за детьми и морально поддерживает многодетную мать.

Наша съемочная группа направилась на место происшествия. Подробный сюжет будет доступен позднее. А пока, высылаем координаты для помощи: Альмира 8 702 762 14 57