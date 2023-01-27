«Школьник решился на суицид из-за телефона»: Жанат Тажиева на брифинге

Детский суицид становится всё более ощутимой проблемой. За последние два года 13 детей в Шымкенте покончили жизнь самоубийством.

Растет и число тех, кто пытается свести счёты с жизнью. Об этом на брифинге сообщил главный педагог мегаполиса. Причем это не беспризорники или дети из неблагополучных семей, где родителям до них нет дела. В большинстве случаев, это дети из вполне обеспеченных и благополучных на первый взгляд семей. На предоставили вот такую статистику.

ДЕТСКИЕ СУИЦИДЫ

2021 год — 6 детей

2022 год — 7 детей

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ СВЕСТИ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ

2021 год — 12 детей

2022 год — 8 детей

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Чаще всего дети идут на отчаянный шаг из-за того, что не могут выдержать требований родителей. Например, вот один случай, отец забрал телефон у своего сына из-за того, что он не учил уроки. Сын обиделся на отца и покончил жизнь самоубийством. Есть еще случаи суицидов, когда у этих детей, скорее всего, были психологические проблемы. Также был случай в прошлом году: школьник курил электронные сигареты и покончил с собой. У него родители были религиозными, ребенок посчитал себя грешником и решился на отчаянный шаг. Мы работаем, подключили психологов, для нас жизнь детей очень важна. Поэтому просим родителей не давить на своих детей и ладить с ними».

Растет среди подростков и преступность. По словам главного педагога, за последний год зарегистрированы 126 преступлений. Драки и кражи остаются в топе подросткового криминала, рассказывает Жанат Тажиева.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«В 2021-ом году зарегестрировано 141 преступление среди подростков, в прошлом году статистика снизилась до 126. Все преступления не считаются особо опасными, но имеют значение. Например, установлен школьник, который украл телефон у сверстника. Также есть ученик, который несколько раз совершал кражи. От этого и растет статистика. Помимо этого есть случаи драк среди школьников, нанесение телесных повреждений. Были случаи, когда дети украли курицу и отобрали школьную форму у сверстников. Страшное сообщение пришло, когда студент колледжа Манапа Отебаева скончался. Сейчас ведется следствие».

Главный педагог Шымкента рассказала и о сексуальных домогательствах взрослых по отношению к школьникам. За последние два года зарегистрированы 90 фактов. К решению этой проблемы подключилась прокуратура.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента

«За 2021-ый год зарегистрированы 60 фактов сексуального домогательства, в прошлом году — 30 фактов. Эти случаи связаны с тем, когда взрослые непристойно вели себя с несовершеннолетними, также зарегистрированы факты сексуального домогательства. Все материалы находятся на контроле прокуратуры».

Подростковый возраст даётся не просто — как детям, так и их родителям. Подростки уязвимы, у них могут развиться вредные привычки, которые во взрослом возрасте могут перерасти в серьезные проблемы. Психологи советуют любить детей и чаще говорить им об этом. Дети, которых любят, не боятся ошибаться, потому что знают, их поймут и простят.