Шымкентские лихачи задолжали 4,5 млрд тенге в бюджет

Свыше 4,5 млрд тенге задолжали в бюджет водители Шымкента. Внушительная сумма накопилась за нарушения правил дорожного движения.

Только за прошлый год полицейские составили протоколы в отношении почти 10 тысяч водителей. Основные нарушения — выезд на красный свет и встречную полосу движения, превышение скорости, разговоры по телефону за рулём и непристёгнутые ремни безопасности. Дела злостных неплательщиков передали в суд, больше 1500 авто сейчас находятся на штрафстоянке.

«Только в прошлом году со стороны водителей, выявлено 909 тысяч 534 административных правонарушения. В этом году по сравнению с аналогичным периодом их стало 375 тысяч больше», — говорит Улугбек Мылтыков, начальник управления МПС ДП г.Шымкента.