Шымкентский мошенник обещал досрочное освобождение из тюрьмы

За свои «добродетельские» услуги злоумышленник взял крупную сумму денег — 1 млн 850 тысяч тенге.

В Управление полиции Енбекшинского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что отдал свои накопленные деньги, чтобы вытащить младшего брата из тюрьмы. Мошенник взял с потерпевшего 1 млн 850 тысяч тенге и должен был в скором времени досрочно освободить из тюрьмы человека.

Однако своего обещания мужчина не выполнил и просто исчез. Оперативники вышли на его след. Им оказался 34-летний житель города. Сейчас он задержан, проводится расследование, выясняются все обстоятельства.