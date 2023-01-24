Шымкенту не хватает 7 тысяч камер видеонаблюдения

Шымкенту нужно больше камер видеонаблюдения. Об этом рассказали в управлении цифровизации мегаполиса. Камер не хватает уже сейчас.

Не все дворы и улицы охвачены видеонаблюдением. А между тем камеры на порядок снижают уровень преступности и повышают количество раскрываемых преступлений. В городском Управлении цифровизации подсчитали: чтобы дворы и дороги мегаполиса стали безопаснее, необходимо в ближайшие три года установить 7 тысяч устройств. Теперь в ближайшие 3 года «умных» помощников в мегаполисе станет в разы больше.

«Ежегодно в городе Шымкенте будут устанавливаться камеры видеонаблюдения шагом в 500 единиц. В 2022 году – тысяча камер, в 2023 году – полторы тысячи камер, в 2024 году – две тысячи камер и в 2025 году финальное завершение проекта – 2500 камер. Больше всего мы хотим сделать уклон на общественную безопасность», — говорит Максат Туганбай, и.о. руководителя Управления цифровизации г. Шымкента.