Усилят контроль за доходами и расходами госслужащих и их супругов

3 января текущего года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите».

Таким образом, контроль за доходами госслужащих значительно усилят. Штрафы по расхождениям доходов и расходов будут большие — 90%.

1. Вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих, а также приравненных к ним лиц.

За несоответствие расходов чиновника его доходам по итогам сопоставления деклараций будут применяться фискальные и карьерные санкции. В каждом случае госслужащему будет даваться возможность подтвердить законность расходов.

Если он не сможет этого сделать, наступит административная ответственность в виде штрафа в размере 90% от суммы расхождения. При значительном расхождении, а именно превышении годового дохода чиновника, помимо штрафа он подлежит увольнению по отрицательным мотивам. Выявление фактов необоснованного обогащения возложено на органы государственных доходов в рамках камерального контроля.

Распространяться нормы будут на госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Срок введения новеллы определен на 2027 год, с учетом полного охвата населения всеобщим декларированием.

Следует отметить, что введение ответственности за необоснованное обогащение является одним из требований Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном в 2008 году.

2. Усилены меры защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

Поправки направлены на защиту трудовых прав таких лиц. Данные лица не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа.

При этом государственный орган или организация будут обязаны приглашать представителя антикоррупционной службы для участия в заседании коллегиального органа.

Также усилятся меры защиты конфиденциальной информации об этих лицах путем введения уголовной ответственности за разглашение такой информации.