Смаилов раскритиковал состояние аэропорта Шымкента

Глава правительства раскритиковал состояние воздушной гавани Шымкента, отметив, что наш аэропорт не соответствует статусу международного.

В связи с этим Алихан Смаилов поручил ускорить строительство нового терминала, передает OTYRAR.

«Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение», — сказал Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана.

В свою очередь, Айтенов пообещал запустить новый терминал до конца текущего года. Отметив, что на данный момент его строительство завершено на 80%.

Напомним, такие данные аким сообщал еще в конце ноября 2021-го. Тогда сдать в эксплуатацию мощный проект обещали в сентябре 2022 года.

Сообщалось, что новый терминал в Шымкенте общей площадью 35 тыс. квадратных метров позволит увеличить пассажиропоток с 800 тысяч до 3,5 миллиона пассажиров в год. Пропускная способность по плану — 2000 пассажиров в час. Также планируется установка четырех телескопических трапов, что позволит обслуживать до 16 самолетов одновременно.