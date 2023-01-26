«Снять с учета» иностранные авто предлагают интернет-мошенники

При мониторинге социальных сете, полиция Туркестанской области наткнулась на сомнительное объявление в «OLX».

В них предлагали за 1 миллион 200 тысяч тенге «снять авто с учета». Для этого требовался лишь технический паспорт и сутки для оформления всей процедуры, а документы якобы прибудут почтой через 7 дней.

Полиции удалось выявить личность мошенника. Им оказался уроженец Костанайской области. Сейчас проводится досудебное расследование.

Напомним, в стране началась разовая акция легализации иностранных автомобилей за 200 тысяч тенге. В связи с этим, полиция предупреждает граждан не попадать в руки аферистов, которые на этой волне хотят заработать деньги.