Собака учуяла психотропные у иностранца на границе

Звери специального назначения. Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах четверолапые пресекают ввоз и вывоз наркотиков.

Так, в один из дней собака по кличке Марика отреагировала на сумку мужчины на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы» в Сарыагаше. В сумке полицейские обнаружили предмет, предназначенный для употребления наркотиков.

В этот же день находчивой Марике удалось пресечь ввоз еще одной партии наркотических средств. Подав знак громким лаем, иностранца задержали полицейские. При себе у злоумышленника были 5 штук сильнейших психотропных препаратов под названием Трамадол.

Данные факты зарегистрировали по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.