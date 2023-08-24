Подозреваемого в убийстве брата задержала полицейская собака в Шымкенте

Подозреваемого в убийстве родного брата задержала полицейская собака в Шымкенте.

В минувшие выходные на пульт «102» управления полиции Енбекшинского района поступило сообщение об убийстве.

Со следственно-оперативной группой, по вызову выехали заместители начальника ДП Шымкента Серик Ергешов и Арман Бейсенбаев, а также прокуроры района.

По прибытию сотрудники полиции обнаружили во дворе дома труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Установлено, что местный житель в ходе семейного конфликта ударил младшего брата кухонным ножом в грудь, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По указанию главного оперативника департамента Армана Бейсенбаева, оперуполномоченный криминальной полиции Куттыбек Оналбеков и кинолог Мейиржан Касымбеков со служебной собакой направились на поиски в сторону железной дороги, проходящей недалеко от дома.

Полицейскому псу Грею сразу же удалось взять след и привести стражей порядка к подозреваемому, который успел переодеться.

Мужчину правоохранители взяли под стражу.

Выяснилось, что ссора между родными братьями началась с нравоучений погибшего о том, что родственник должен перестать употреблять наркотики.

По окончанию следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение.