Подозреваемого в убийстве брата задержала полицейская собака в Шымкенте

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Тина Кудайберген
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Подозреваемого в убийстве родного брата задержала полицейская собака в Шымкенте.

В минувшие выходные на пульт «102» управления полиции Енбекшинского района поступило сообщение об убийстве. 

Со следственно-оперативной группой, по вызову выехали заместители начальника ДП Шымкента Серик Ергешов и Арман Бейсенбаев, а также прокуроры района. 

По прибытию сотрудники полиции обнаружили во дворе дома труп мужчины с признаками насильственной смерти. 

Установлено, что местный житель в ходе семейного конфликта ударил младшего брата кухонным ножом в грудь, после чего скрылся в неизвестном направлении. 

По указанию главного оперативника департамента Армана Бейсенбаева, оперуполномоченный криминальной полиции Куттыбек Оналбеков и кинолог Мейиржан Касымбеков со служебной собакой направились на поиски в сторону железной дороги, проходящей недалеко от дома. 

Полицейскому псу Грею сразу же удалось взять след и привести стражей порядка к подозреваемому, который успел переодеться. 

Мужчину правоохранители взяли под стражу.

Выяснилось, что ссора между родными братьями началась с нравоучений погибшего о том, что родственник должен перестать употреблять наркотики. 

По окончанию следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

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