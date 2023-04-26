Наркотики в сигаретах пытались пронести через границу

На казахстанско-узбекистанской границе молодые люди норовят пронести с собой наркотические средства. Вывести на чистую воду нарушителей полицейским помогают служебные собаки.

Так было и в этот раз. Служебная собака по кличке «Телли» учуяла запах, когда молодой человек пытался пересечь границу. Полицейские послушав четверолапую коллегу, обыскали парня и нашли 12 сигарет с «сюрпризом» внутри. Все они были заполнены не табаком, а высушенной марихуаной.

Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Парня задержали. Им оказался житель столицы. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.