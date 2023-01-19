Спортивный центр на тысячу мест для детей откроется в Шымкенте

В Каратауском районе Шымкента в мае этого года откроется спортивный комплекс для детей. Аким Шымкента осмотрел ход строительства и встретился с жителями массивов Шапырашты и других населенных пунктов, а также ответил на вопросы горожан.

До ближайшего спортзала маленьким жителям мкр. Шапырашты приходится ездить в центр Шымкента. Но уже этой весной, обещают в акимате, здесь откроется новый спорткомплекс, для тысячи детей.

«Наша цель — чтобы у детей было место для занятий спортом. Недалеко от комплекса выделим квартиры для пяти тренеров. Открытие запланировано на май», — сказал Муратбек Кыпшаков, застройщик.

В Шапырашты постепенно решаются вопросы инфраструктуры и коммунального хозяйства. А ведь еще несколько лет назад, в присоединенном к Шымкенту массиве, не было ни газа, ни дорог.

На этот год в Каратауском районе запланировано строительство новых детских площадок и водопроводной сети. Жители просят решить проблему с выпасом скота — увеличить площадь пастбищных земель, дать названия безымянным улицам и построить школу.

«Все ваши обращения мы взяли на контроль, всё, в рамках программы будем решать. Касательно пастбищ, рассмотрим и дадим вам ответ. Спасибо вам, уважаемые жители за активное участие в жизни не только вашего массива, но и города«, — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Подобные выездные встречи с жителями решают спектр актуальных проблем и на практике обеспечивают участие людей в развитии Шымкента, подчеркивают старожилы.